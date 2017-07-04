قوات سوريا الديمقراطية تخترق بلدة الرقة القديمة

هل ستتعرض "الرقة" لإقامة دولة داخل الدولة؟ وأضاف التحالف في بيان "الأجزاء التي استهدفت كانت قطاعات طولها 25 مترا وستساعد في الحفاظ على بقية السور البالغ طوله 2500 متر.





وأعلنت حملة غضب الفرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في السادس من حزيران/يونيو الجاري بدء عملية تحرير مدينة الرقة من قبضة التنظيم الإرهابي، بمشاركة عدد من القوات الكردية، والعربية، فيما توجهت بالشكر للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.





وكان داعش سيطر على الرقة عام 2014، بعد قتال عنيف مع جماعات معارضة مسلحة، ومنذ ذلك الوقت يتخذ التنظيم الإرهابي المدينة مركزا لعملياته ولمعاركه ضد قوات الجيش السوري التي تقاتل، منذ أكثر من ست سنوات، العديد من المجموعات المسلحة المتطرفة ذات الولاءات المختلفة، أبرزها تنظيم " داعش" و "جبهة فتح الشام" [جبهة النصرة سابقاً].





وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية في أيار/مايو الماضي، تزويد مقاتلي "سوريا الديمقراطية" بالأسلحة، لدعمها في مواجهة تنظيم داعش في الرقة.





وأدى القتال في سوريا وفقا إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة، إلى سقوط أكثر من 300 ألف مدني وتشريد وتهجير ملايين السوريين داخلياً وإلى الدول المجاورة وأوروبا.