مصدر طبي: وفاة فتاة في حريق بمخيم للاجئين السوريين في لبنان (فيديو)

وهذا هو ثاني حريق يندلع في مخيم للاجئين في هذه المنطقة خلال ثلاثة أيام.

وكان حريق كبير شب، يوم الأحد، ودمر مخيما للاجئين السوريين في منطقة أخرى بسهل البقاع، مما أسفر عن وفاة شخص. وأشارت تقارير أولية إلى أن الحريق نجم عن موقد للطهي، حسب "رويترز".

حريق ضخم يندلع في مخيم للاجئين السوريين في منطقة بر الياس — لبنان هو ثاني مخيم يحترق خلال يومين تسبب بسقوط قتيل وجرحى وحرق جزء كبير من الخيم pic.twitter.com/yRb8ianzI0 — إبراهيم عرب IBRAHIM (@IbrahimArab) July 3, 2017

ويوجد مليون لاجئ سوري مسجل على الأقل في لبنان يعيش كثير منهم في مخيمات متناثرة في أنحاء البلاد. وتقول الحكومة اللبنانية إن العدد الإجمالي للاجئين نحو 1.5 مليون سوري في لبنان.