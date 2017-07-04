خارجية الإمارات: مازلنا بانتظار الرد القطري

ونقلت "رويترز" عن الوزير الإماراتي تصريحات له جاءت خلال مؤتمر صحفي في ألمانيا مع وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، إن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن فرض عقوبات إضافية، موضحا "ننتظر الرد القطري عبر المبعوث الكويتي ووقتها لكل حادث حديث، كما أن أي رد مستقبلي سيتوافق مع القانون الدولي".

في سياق آخر، قال سفير الإمارات لدى روسيا، عمر غباش، يوم الأربعاء الماضي، إن دول الخليج العربي تفكر في فرض عقوبات جديدة على قطر.

وأشار غباش، في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن دول الخليج يمكن أن تطلب من شركائها التجاريين أيضا الاختيار بين العمل معها أو التعاون مع قطر.