القوات العراقية تعيد فتح الشوارع غربي الموصل

بغداد-سبوتنيك. وأبلغت مصادر عسكرية وكالة "سبوتنيك" أن القوات الأمنية العراقية "باشرت فتح الشوارع التي كانت مغلقة على الساحل الأيمن لمدينة الموصل غربي المدينة، وطمرت الخنادق التي حفرتها عصابات داعش الإرهابية بعد أن فرضت القوات الأمنية سيطرتها على معظم مناطق وأحياء المدينة وحررتها من سطوة داعش".

وأضافت المصادر أن القوات الأمنية رفعت الحواجز والعوائق التي وضعتها تلك العصابات لتعيق تقدم القوات الأمنية العراقية.

فيما باشرت بلدية الموصل والدوائر المعنية بصيانة وإصلاح أنابيب المياه والصرف الصحي التي دمرها تنظيم "داعش" الإرهابي، بغية تسهيل عودة النازحين ووصول المساعدات الإنسانية.