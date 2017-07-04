إنقاذ مدنيين بعد ساعات طويلة من دفنهم في الموصل القديمة

وأفاد مؤسس خلية "شباب نينوى"، حكم الدليمي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن تنسيقا بين الخلية، والقوات العسكرية المحررة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، أثمر عن إنقاذ 22 شخصا من تحت الأنقاض بمنطقة النبي جرجيس في الموصل القديمة.

وأضاف الدليمي أن المدنيين الذين تم إنقاذهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وهم من عائلة واحدة، وأن أغلبهم أحياء بعد أن قضوا ساعات تحت ركام منزلهم الذي رجح تعرضه لقصف من طيران.

وبتنسيق بين قوات الفرقة الذهبية أحد أبرز تشكيلات الجيش العراقي، مع الدفاع المدني، وجهود خلية شباب نينوى، تم إنقاذ عشرات الأرواح وعائلات من بين الأنقاض التي دفن تحتها الكثير من المواطنين وموتهم أحياء إثرها بعدما كانوا رهائن لدى "داعش" الإرهابي، في الموصل القديمة.

وذكر الدليمي أن أكثر الحالات التي تم إنقاذها كانت في حيي الشفاء والمكاوي بعد تحريرهما من قبل القوات العراقية، في المدينة القديمة، المعقل الأخير لـ"داعش"، في الساحل الأيمن للموصل.

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية أوشكت على إنهاء وجود تنظيم "داعش" الإرهابي في المدينة القديمة، وما تبقى إلا أيام قليلة ويعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، النصر وتحرير الموصل بالكامل من الإرهاب.

وخاضت القوات العراقية معارك شرسة وحذرة للقضاء على "داعش" الإرهابي، لتحرير الأرض والإنسان من قبضته، منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.