وزير الخارجية الألماني: رد قطر على المطالب كان نزيها ولديها استعداد للحوار

© REUTERS/ Alessandro Bianchi وزير الخارجية القطري: نقول كفى للأكاذيب عن دعم قطر للإرهاب

وأكد "غابرييل"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري،محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضرورة احترام قطر كشرط أساسي لأي مفاوضات، قائلاً: "يجب احترام سيادة الدولة والحفاظ عليها ويجب أن يكون ذلك واضحاً".وقال إن بلاده لديها علاقات جيدة مع قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف "غابرييل"، أن استقرار المنطقة وأمنها أمر ضروري، ونعمل مع كل دول المجلس بلا إستثناء، لافتا إلى انه لابد من مناقشة كيف تعمل كل المنطقة من أجل وقف تمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن ألمانيا لها علاقات طيبة مع قطر وكل دول الخليج، ومن العادي في حل الخلافات البحث عن إجراءات وصيغ، لمناقشة مواطن الجدل، متابعاً بأنه لابد من إشراك أطراف أخرى في المساعدة على إيجاد حل، ومناقشة كيف تتعمل كل المنطقة من أجل وقف تمويل الإرهاب.