العراق...القضاء على نحو 60 من مسلحي داعش بالموصل

© AFP 2017/ ALBARAKA NEWS "داعش" يحشد أرتاله لمهاجمة حدود العراق مع سوريا والأردن

بغداد — سبوتنيك. وجاء في بيان له أن قيادة قوات الشرطة الاتحادية تستمر "بتطهير آخر ما تبقى من مناطق المدينة القديمة للقضاء على العناصر الارهابية وجرذانه المختبئة في الأنفاق واستثمار الفوز الذي حققته قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية" من قبل الفرق3 و5 و6 للشرطة الاتحادية والفرقة الاليه وفرقة الرد السريع مسندة بالناقلات والطائرات المسيرة والمدفعية.

وبحسب البيان، قُتل 57 إرهابيا و4 قناص، بالإضافة إلى العثور على أحزمة ناسفة وصواريخ وأسلحة وقواعد إطلاق صواريخ، وتدمير عجلة مفخخة وتفكيك 3 دور مفخخة وعدد من العبوات الناسفة وغير ذلك.

يذكر، أن القوات العراقية تواصل العملية لتحرير الموصل، حيث أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في 19 شباط/ فبراير الماضي، "انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل (الجزء الغربي)"، بعد أن تمكنت، مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر من قبضة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.