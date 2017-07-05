العراق...القضاء على نحو 60 من مسلحي داعش بالموصل

وبحسب البيان، قُتل 57 إرهابيا و4 قناص، بالإضافة إلى العثور على أحزمة ناسفة وصواريخ وأسلحة وقواعد إطلاق صواريخ، وتدمير عجلة مفخخة وتفكيك 3 دور مفخخة وعدد من العبوات الناسفة وغير ذلك.
يذكر، أن القوات العراقية تواصل العملية لتحرير الموصل، حيث أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في 19 شباط/ فبراير الماضي، "انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل (الجزء الغربي)"، بعد أن تمكنت، مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر من قبضة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.
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