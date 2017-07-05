ضاحي خلفان يتوقع تخلي تميم عن حكم قطر

وأكد خلفان في تصريحات لقناة "العربية"، أمس الثلاثاء 4 يوليو/تموز، أن قطر تعمدت المماطلة في تنفيذ مطالب دول المقاطعة، متوقعاً اعتذار تميم عن الاستمرار في حكم قطر، وأضاف:

أعتقد أن تميم يعتذر عن الاستمرار في حكم وقيادة قطر إذا استمرت المقاطعة.

وشدد خلفان على أن أي حاكم يريد أنه لا يوجد حاكم يريد أن يتم عزله، لهذا قد تكون الشجاعة الأخلاقية والأدبية والميدانية لأحد القادة من آل ثاني باستلام حكم البلاد خلفًا لتميم

وفي معرض حديثه عن العلاقات الإماراتية الإيرانية، أوضح خلفان أن ما يذهب من الإمارات إلى إيران هي مواد غذائية "تذهب إلى الساحل السني فقط، وجميع سكانه عرب يعانون ندرة المواد الغذائية ويذوقون الأمرين من ممارسات حكم الملالي في طهران".

وكان خلفان قد تساءل في وقت سابق في تغريدة عبر حسابه بـ"توتير":

منذ تآمر حمد بن جاسم على السعودية في خيمة القذافي وحمد بن خليفة وقولهم بعد 12 عاما لن يكون هناك دول اسمها السعودية كم عملية ارهابية وقعت!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 4, 2017

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