الصور الأولى للقاعدة الجوية الأمريكية شمالي سوريا

وأشار روبكي إلى أن الولايات المتحدة أعلنت، في وقت سابق، بناء قاعدة عسكرية جوية في شمال سوريا لضمان دعم قوات "سوريا الديمقراطية".

وكتب الصحفي الألماني على تويتر:

أمر مثير للإعجاب. الجيش الأمريكي بنى قاعدة جوية متطورة، مؤكدا للمعارضة دعمه الطويل الأجل في شمال سوريا.

Impressive…

The #US Army built a sophisticated air base, assuring the #SDF (#YPG & allies) of its long term support in northern #Syria. pic.twitter.com/oBJcUez4VC — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) July 4, 2017

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