عباس يدعو ماكرون لزيارة فلسطين

© AFP 2017/ ASHRAF SHAZLY الحكومة الفلسطينية: على "حماس" الاستجابة الفورية لمباردة الرئيس عباس

باريس- سبوتنيك. وقال عباس خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم الأربعاء 5 يوليو/ تموز:

خيارنا هو حل الدولتين على حدود عام 1967، يجب وقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة.

أمّا بما يتعلق بالجهود الدولية لحل الأزمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أشار عباس بأنّه أطلع الرئيس الفرنسي على النقاشات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي ترامب.

وقال عباس:

أطلعت الرئيس ماكرون على الجهود التي يقوم بها الرئيس ترامب بشأن الأزمة.

وبخصوص الوضع الدولي، عبر عباس عن دعم السلطة لعملية محاربة الإرهاب، وقال:

بحثت مع الرئيس ماكرون أبرز الأزمات التي تجتاح منطقتنا ونحن ندعم الجهود الدولية التي تسعى لمحاربة الارهاب والتطرف أينما كان.

واختتم عباس كلمته موجهًا دعوةً لماكرون لزيارة الأراضي الفلسطينية حيث قال: " نتمنى استضافتكم في فلسطين قريبا".