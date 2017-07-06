نظام "الإنذار المبكر" يطلق تحذيرا في مكة وجازان

وجاء في تقاضيل الإنذار" إن الموجة الترابية قد تتسبب في رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وربما تحجب الرؤية بشكل كامل في منطقة مكة المكرمة، وعلى طول الطريق الساحلي الواصل إلى جازان".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السعودية حالة الطوارئ في مكة المكرمة بسبب موجة غبار غير مسبوقة تضرب المنطقة.