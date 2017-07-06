قتلى وجرحى في تفجير إرهابي استهدف محطة حافلات بمدينة حماة السورية

ونقل التلفزيون السوري، عن محافظ حماة، أن التفجير الإرهابي الذي استهدف محطة للحافلات في المدينة، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين، دون المزيد من التفاصيل.

من جانبه، أعلن قائد شرطة حماة عن سقوط قتيلين على الأقل وإصابة 9 آخرين في حصيلة أولية لتفجير، يعتقد أنه انتحاري استهدف محطة انطلاق للحافلات في المدينة.

وأوضح أن التفجير استهدف "كراجات انطلاق باصات مصياف".