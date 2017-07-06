توغل إسرائيلي محدود وسط إطلاق نار كثيف شمالي قطاع غزة

© AP Photo/ Tsafrir Abayov توغل إسرائيلي محدود واستهداف للصيادين في قطاع غزة

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن أربع جرافات وثلاث دبابات إسرائيلية توغلت في الأراضي الزراعية بالقرب من الشريط الحدودي شمالي قطاع غزة، وسط إطلاق نار كثيف وأعمال تجريف في المكان.

وأشار إلى أن التوغل تزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة.

يشار إلى أن الآليات الإسرائيلية تتوغل بشكل شبه يومي في الأراضي الحدودية مع قطاع غزة، وتستهدف المزارعين ومنازل الفلسطينيين، إضافة إلى القيام بأعمال تجريف وبناء للسواتر الترابية.