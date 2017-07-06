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15:32 06 يوليو/ تموز 2017
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    درجة الحرارة العالية تودي بحياة رجل مرور في العراق

    © Sputnik. Sergey Mamontov
    العالم العربي
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    صرحت مديرية المرور في محافظة البصرة، اليوم الخميس، وفاة أحد منتسبيها خلال تأدية واجبه بتنظيم حركة المرور في أحد الشوارع الحيوية في وسط المحافظة، من جراء تأزم حالته الصحية بسبب الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة.

    وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في مديرية مرور البصرة العقيد رياض العيداني في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "أحد منتسبي المديرية المفوض، محمد مسلم، فارق الحياة خلال تأديته الواجب في شارع الفراهيدي ضمن مركز المحافظة"، مبيناً أن "الارتفاع المفرط بدرجات الحرارة أحد أسباب وفاته، وأنه كان يعاني من تضخم القلب".

    فتاة تراقب كسوف الشمس في العاصمة المجرية بودابست
    © REUTERS/ Laszlo Balogh
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    ولفت العيداني إلى أنه "خلال فصل الصيف السابق فارق الحياة منتسب آخر في مديرية المرور خلال تأدية واجبه من جراء ارتفاع درجات الحرارة".

    وتتجاوز الحرارة في المناطق الجنوبية نصف درجة الغليان لتبلغ 51 درجة مئوية، ليكون الطقس صحوًا حارًا في كافة مدن العراق.

    وكانت محطة "بلاسيرفيلي" الأمريكية، أعلنت أن قضاء خانقين في محافظة ديالى (57 كلم شمال بغداد)، احتل المرتبة الأولى في العالم بأعلى درجة حرارة 51 درجة مئوية.

    وحلت خمس مدن عراقية أخرى في جدول الحرارة الأعلى بالعالم.

    يذكر أن سكان محافظة البصرة يعانون طوال فصل الصيف من ارتفاع مفرط بدرجات الحرارة، كما أن موجات الرطوبة العالية التي تحملها الرياح الجنوبية الشرقية التي تعرف محلياً باسم "الشرجي" عادة ما تسفر عن معاناة إنسانية كبيرة، فهي تخلف الكثير من حالات الاختناق.

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