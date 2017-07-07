"داعش" يحتل قرية ويقتل صحفيين شمالي العراق

وأفاد رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، هادي جلو مرعي، في حديث خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن قوات الجيش العراقي تطوق قرية إمام غربي التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل، مركز نينوى شمالي العراق، لتحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

© Sputnik. Rafael Daminov الشرطة العراقية تخوض معارك الساعات الأخيرة ضد "داعش" في الموصل القديمة

وأضاف مرعي أن أربعة إعلاميين بينهم مصورين محاصرين في داخل القرية، وقتل اثنين منهما هما "الإعلامي سؤدد فارس" مقيم ويعمل في تكريت، وإعلامي التربية والنشاط المدرسي في مركز صلاح الدين، و"حرب هزاع" يعمل في قناة "هنا بغداد" الفضائية.

وأكمل مرعي، أن إعلاميين اثنين آخرين هما علي ومصطفى، محاصران في القرية أيضا ً، ولا معلومات عنها حتى الآن لفقدان الاتصال بهما، منوها ً إلى أن الجيش والقوات الأمنية تحاصر القرية من جميع الجهات لتحريرها من عناصر "داعش" الإرهابي.

ونقلت مراسلتنا، عن مصدر أمني، أن تنظيم "داعش" الإرهابي يحاصر في القرية، عائلات مدنية أيضاً.

يذكر أن القوات العراقية حررت قرية إمام غربي من قبضة "داعش" الإرهابي، في 12 أب/أغسطس عام 2016.