عريقات: الهدف وراء استمرار الممارسات الإسرائيلية والاستيطان تدمير خيار الدولتين

© Sputnik. Evgeny Biyatov عريقات: تصريحات نتنياهو الأخيرة تؤكد رفض إسرائيل لخيار الدولتين

أريحا — سبوتنيك. وأضاف عريقات بأن "الهدف الحقيقي وراء استمرار هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية يتمثل بتدمير خيار الدولتين واستبداله بما يسمى بواقع الدولة بنظامين الأبرتهايد، الذي تمارسه سلطة الاحتلال كسياسة أمر واقع ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، أي أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وطالب عريقات المجتمع الدولي بعدم مكافأة إسرائيل، وإلى وجوب مساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على ما تقوم به من ممارسات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة النشاطات الاستيطانية الاستعمارية وفرض الحقائق على الأرض ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والحصار والإغلاق والتحريض الممنهج على الشعب الفلسطيني وقيادته.

يذكر أن تصريحات عريقات جاءت خلال لقائه ،اليوم الجمعة، مع القنصل الأمريكي العام دونالد بلوم، وممثلة النرويج لدى دولة فلسطين هيلدا هارلدستاد، ورئيس بعثة قوات التواجد الدولي المؤقت في الخليل، الجنرال أينار جوهانسن، حيث عقدت هذه اللقاءات بشكل منفرد.