عريقات: الهدف وراء استمرار الممارسات الإسرائيلية والاستيطان تدمير خيار الدولتين

وطالب عريقات المجتمع الدولي بعدم مكافأة إسرائيل، وإلى وجوب مساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على ما تقوم به من ممارسات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة النشاطات الاستيطانية الاستعمارية وفرض الحقائق على الأرض ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والحصار والإغلاق والتحريض الممنهج على الشعب الفلسطيني وقيادته.
يذكر أن تصريحات عريقات جاءت خلال لقائه ،اليوم الجمعة، مع القنصل الأمريكي العام دونالد بلوم، وممثلة النرويج لدى دولة فلسطين هيلدا هارلدستاد، ورئيس بعثة قوات التواجد الدولي المؤقت في الخليل، الجنرال أينار جوهانسن، حيث عقدت هذه اللقاءات بشكل منفرد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)