23 ألف حساب "تويتر" قطري يهاجم السعودية

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية التابعة للملكة أن من الحسابات التي تديرها قطر حساب "مجتهد" الذي يديره شخص يدعى سعد الفقيه ويقيم في لندن.

ويتابع حساب "مجتهد" على تويتر حوالي 2مليون متابع ،ومهتم بنقل الأخبار عن السعودية والأسرة الحاكمة بها.

الجدير بالذكر أن الملك تعرض لوعكة خفيفة في نهاية رمضان وقد يتدهور وضعه أو تضطرب الأحوال ويضطر الديوان لإلغاء الزيارة بعد صرف مئات الملايين — مجتهد (@mujtahidd) July 4, 2017

​وأشار العواد إلى أن قطر تستخدم هذه الوسيلة "تويتر" للعمل على تأجيج الشارع السعودي، لافتا إلى أن المملكة رصدت دعم قطر لحسابات كانت تدعو للتظاهر في السعودية في 21 أبريل و2 يونيو الماضي.

وأكد على أن مثل هذه التصرفات تضر بمسألة الأمن الوطني السعودي و"لن تقبل بها الرياض".

وكان المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني كشف عبر دراسة عددا من الحسابات التي تقوم بالهجوم والإساءة للسعودية، جاء بها أن 32% من التغريدات الموجهة ضد السعودية لإثارة الرأي العام ونشر الشائعات مصدرها قطر و28% من لبنان و24% من تركيا بينما 12% من العراق.