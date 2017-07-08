إيران: محاصرو قطر "ضحية" السعودية المقبلة

© Sputnik. Vetalei Bilousov إيران تدخل على خط الأزمة بين قطر والخليج

أضاف، عبد اللهيان، في تغريدة باللغتين العربية والفارسية، على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، "الدول الأربعة التي تقف الیوم بجانب المملکة السعودیة ضد دولة قطر ستصبح ضحیة للسعودیة. ریاض لیست معتمداً سیاسیاً و موثوقاً جیداً للعرب".

أوضح، مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أن الرياض لم تعد محل ثقة بالنسبة لكثير من الدول العربية، وذلك بفعل ما وصفها بالسياسات غير المدروسة.

تفاقمت الأزمة بين الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، في الـ 5 من الشهر الماضي، وقطعت هذه الدول علاقاتها كافة مع قطر وفرضت عليها سلسة من الإجراءات العقابية.

الدول الأربعة التی تقف الیوم بجانب المملکة السعودیة ضد دولة قطر ستصبح ضحیة للسعودیة. ریاض لیست معتمداً سیاسیاً و موثوقاً جیداً للعرب. — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) July 7, 2017

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٤ كشور كه امروز در كنار عربستان و عليه قطرند هم توسط سعودي قرباني خواهند شد.رياض ديگر تكيه گاه سياسي خوب و قابل اعتماد براي اعراب نيست. pic.twitter.com/5tDjLTJe2F — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) July 7, 2017

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