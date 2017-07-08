الداخلية المصرية تعلن مقتل 14 "إرهابيا" في الإسماعيلية شرق القاهرة

© AFP 2017/ Mahmud Hams السنوار يتفقد حدود قطاع غزة مع مصر

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على "فيسبوك" أنه "وردت إلى قطاع الأمن الوطني معلومات بضلوع مجموعة من الكوادر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء، بإعداد معسكر تنظيمي لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لصفوفهم من مختلف محافظات الجمهورية وإخضاعهم لبرامج إعداد بدني وتدريب عسكري على استخدام الأسلحة النارية مختلفة الأنواع وتصنيع العبوات المتفجرة؛ تمهيداً للدفع بهم لمواصلة نشاطهم العدائي بصفوف التنظيم".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن

"تبيّن اتخاذ المجموعة من المنطقة الصحراوية الكائنة بنطاق الكيلو 11 دائرة مركز شرطة الإسماعيلية معسكراً لهم، حيث تم إستهدافها، اليوم، عقب استئذان النيابة، وحال اقتراب القوات بادرت العناصر المتواجدة بالمعسكر بإطلاق وابل كثيف من النيران تجاهها، مما نتج عنه مصرع 14 إرهابياً، أمكن تحديد عدد 5 منهم".