هل تحصل دول المقاطعة على تعويضات من قطر

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON المخابرات الألمانية في مهمة لإنقاذ قطر

الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قال عن مبدأ التعويض، في تصريح لـ"سبوتنيك": إن القذافي دفع تعويضات لأهالي ضحايا حادثة لوكيربي، ومصر دفعت تعويضات للضحايا المكسيكيين في الصحراء الغربية، وإذا ثبت أن قطر ضالعة في الإرهاب فعليها دفع تعويضات، لكل من أضيروا، وكل من ماتوا.

وأضاف حسين إن كل دولة لديها هيئتها التشريعية، وكل واحدة منها تضع قانون مثل قانون "جاستا" الأمريكي، و"الولايات المتحدة دولة عظمى وتضع قانونها، والأموال الخاصة بالدول المعنية لديها".

وتابع أستاذ العلاقات الدولية أن الدولة لو أصدرت قانوناً، وصدقت عليه والشعب باركه، تقع المشكلة في تنفيذه.

وأوضح حسين أن دولة مثل الولايات المتحدة، لو أن بها محكمة فيدرالية أو حتى محكمة ولاية حكمت بتعويض، "تستطيع أن تجمد الأموال الموجودة عندها، أو تحصل عليها"، سواء كانت للسعودية أو أي بلد آخر".

وذكر أن المبدأ القانوني واحد، وكل الدول سواسية أمام القانون، لكن "العبرة كيف تنفذ هذا القانون".

وأكد أن القضايا الدولية، ترفع قضاياها و"يستعان بمجلس الأمن لإجبار تلك الدول على التنفيذ"، سواء قطر أو غيرها، ويمكن الحجز على أموالها، أو الأصول الثابتة، ويمكن تحصيل حقوق المتضررين من هذه الأموال. فالمبدأ وارد".