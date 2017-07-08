السعودية: نستعد لقمة العشرين عام 2020 من الآن

© REUTERS/ إيفانكا ترامب تثير الجدل...أخذت مقعد أبيها في قمة العشرين (صور) كانت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، أعلنت أن قمة العشرين في العام 2020، ستعقد في العاصمة السعودية.

وفي موضوع ذي صلة بموضوعات القمة في هامبورغ، أوضح العساف، في حديث متلفز لقناة "الإخبارية" السعودية، أن "الدول الأعضاء أجمعت على ضرورة مكافحة الإرهاب.. ووفد المملكة كان له التأثير باختيار موضوعات القمة".

جدير بالذكر أن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة الممثلة في قمة العشرين "الكبار"، إلى جانب الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، واليابان، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، تركيا، وكوريا الجنوبية، وجمهورية جنوب أفريقيا، والبرازيل، والمكسيك، والأرجنتين، واندونيسيا، والهند، وكندا، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي.

واختتمت قمة العشرين، أقوى مجموعة اقتصادية عالمية، أعمالها بوقت سابق من اليوم في هامبورغ، جنوب ألمانيا، بمشاركة حضور رؤساء الدول والقادة الكبار، فيما تغيب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس البرازيل ميشال تامر.

وتأسست مجموعة العشرين بمبادرة من مجموعة السبع الكبرى لتوسيع دائرة المناقشات لتقوية النظام العالمي اقتصاديا، بغد الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في 2008.