تسجيل
10:16 09 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    رجل يسير في إحدى شوارع البلدة القديمة في مدينة الموصل، العراق 2 يوليو/ تموز 2017

    القوات العراقية تواصل تقدمها في الأمتار الأخيرة لـ"داعش" في الموصل القديمة

    © AFP 2017/ Fadel Senna
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 53940

    أعلنت القيادة المشتركة للقوات العراقية مقتل 30 إرهابيا حاولوا الهروب من غرب مدينة الموصل القديمة، إلى شرقها المحرر منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

    منارة الحدباء - العراق - الموصل
    © REUTERS/ KHALID AL-MOUSILY
    القوات العراقية تعلن السيطرة على مدينة الموصل القديمة
    وتواصل القوات العراقية معاركها، لتحرير بضعة الأمتار الأخيرة، تبقت في المدينة القديمة.

    وذكر بيان نشرته خلية الإعلام الحربي التابعة للقيادة، اليوم الأحد 9 يوليو/تموز، إن "قطعات عمليات قادمون يا نينوى قتلت 30 إرهابيا حاولوا الهروب من الساحل الأيمن إلى الساحل الأيسر، عبر نهر دجلة".

    ونشرت خلية الإعلام الحربي خارطة جديدة للمدينة القديمة، غرب الموصل، توضح الأحياء المتبقية تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، وهما حيا "القليعات، والشهوان" فقط.

    وكان الناطق باسم القيادة العميد، يحيى رسول، قال في تصريحات مصورة، أمس السبت، إن "بضعة أمتار باتت تفصل القوات العراقية عن إعلان نصرها الكامل"، على التنظيم في مدينة الموصل القديمة، بالساحل الأيمن.

    العراق
    © REUTERS/ Goran Tomasevic
    مقتل قيادي في تنظيم "داعش" وسبعة من مرافقيه في الموصل القديمة
    وشدد رسول على أن "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وصلت إلى ضفة نهر دجلة، وهي أيضا تشارك الفرقة 16 من الجيش للوصول إلى ضفاف النهر".

    وكانت الشرطة الاتحادية العراقية أعلنت أمس السبت إتمام مهامها القتالية الموكلة إليها في الساحل الأيمن للموصل (غرب)، بعدما استكملت تحرير وتطهير منطقة باب الطوب، وسوق الصاغة، وشارع النجفي وسط المدينة القديمة.

    وكان قائد عمليات قادمون يا نينوى، الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أعلن أمس السبت "تحرير منطقة دكة بركة، وجامع شيخ الشط —بكر أفندي- في مدينة الموصل القديمة من الساحل الأيمن"، مؤكدا أن قواته "كبدت عناصر  تنظيم داعش خسائر كبيرة".

    وكانت القوات العراقية أعلنت صباح أمس السبت، إحباط محاولة تسلل 35 من عناصر التنظيم من الضفة الغربية للنهر إلى الشرقية المحررة، مشددة على أنها "ألقت القبض على 6 إرهابيين، أثناء هروبهم من تقدم قطعات الجيش في المنطقة".

    وتتواصل عملية تحرير الساحل الأيمن من الموصل (غرب المدينة) من قبضة داعش، منذ 19 فبراير/شباط الماضي، بعد أن تمكنت القوات العراقية، مع نهاية يناير/كانون الثاني الماضي من تحرير الجانب الأيسر (شرق المدينة).

    وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن في 29 يونيو/حزيران الماضي "نهاية دولة داعش"، بعدما تمكنت القوات من السيطرة على جامع النوري الكبير، في مدينة الموصل القديمة، والذي أعلن منه أبو بكر البغدادي "دولة الخلافة، المزعومة".

    وشدد العبادي على أن القوات العراقية ستظل تلاحق التنظيم حتى آخر عنصر له في البلاد.

    انظر أيضا:

    وثائق مهمة وتسجيلات بحوزة أبو حفصة السعودي بعد مقتله ومرافقيه في الموصل
    النساء والأطفال... دروع الأمتار الأخيرة لـ"داعش" في الموصل
    قصف جوي يطال موكب لـ"داعش" في تلعفر غربي الموصل
    عملية أخرى للشرطة الاتحادية مع تحرير محورها في الموصل بالكامل من "داعش"
    القوات العراقية تعلن السيطرة على مدينة الموصل القديمة
    مقتل قيادي في تنظيم "داعش" وسبعة من مرافقيه في الموصل القديمة
    إعلان تحرير الموصل بالكامل خلال ساعات
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الموصل, أخبار داعش, أخبار العراق, نهاية داعش, تحرير الموصل, تنظيم داعش, القوات العراقية, يحيى رسول, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة أزياء خلال عرض أزياء تصاميم المصمم اللبناني إيلي صعب (Elie Saab) في إطار أسبوع الموضة Haute Couture في باريس، فرنسا 5 يوليو/ تموز 2017
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    عملية تحرير سوريا من داعش
    خريطة توزع القوى في عملية تحرير سوريا من "داعش"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك