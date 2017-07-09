داخلية غزة تشدد إجراءاتها على الحدود مع مصر

© AP Photo/ Adel Hana إسماعيل هنية: مصر وقطر عملتا لصالح غزة وقال وكيل وزارة الداخلية، اللواء توفيق أبو نعيم في غزة عقب اجتماع أمني عقده مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية على الحدود الجنوبية: إنه منذ اللحظة الأولى للهجمات التي استهدفت الجيش المصري الجمعة تم تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود بهدف منع أي عمليات تسلل أو تهريب مطلوبين.





واضاف أبو نعيم: تم رفع حالة التأهب لقوات الأمن الوطني على طول الحدود في وقت لن تسمح فيه وزارة الداخلية بأي اختراق للحالة الأمنية على الحدود.





ومن جانبه زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد من حماس بيت العزاء الذي اقامته الجالية المصرية في قطاع غزة لقتلى الجيش المصري.





وقال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية: حماس ستتخذ اجراءات مكثفة على الحدود مع مصر لضمان عدم الاختراق، مضيفا أن الجنود المصريين راحوا ضحية عمل إجرامي.





وتابع هنية: اليوم كان هناك اجتماع للمؤسسات السياسية والامنية لمتابعة تداعيات هذه الجريمة سنتخذ الكثير من الاجراءات على منطقة الحدود ومنطقة الضبط بحيث تبقى غزة عصية على الاختراقات الامنية من اي جانب.





يذكر، أن نقاط تفتيش وتمركز تابعة للجيش المصري جنوب رفح الحدودية، بشمال سيناء، تعرضت لهجمات إرهابية، أمس الجمعة، باستخدام عربات مفخخة، مما أسفر عن مقتل وإصابة 26 جنديا، بحسب بيان أصدره الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، فيما أفادت تقارير إعلامية بسقوط العشرات بين قتيل وجريح جراء الهجمات.