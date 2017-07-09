الإمارات لقطر: حل الأزمة الخليجية ليست في نيويورك بل الرياض

© REUTERS/ STRINGER قرقاش: من يعادي السعودية وسلمان ليس له مكان في الخليج وانتقد الوزير ما كتبه السفير القطري في روسيا، في مقال بعنوان «قطر تصمد أمام تنمر الجيران»، نشرته مجلة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وطالب فيه السفير الولايات المتحدة بالتدخل لدى دول الخليج لإنهاء الأزمة مع قطر، وهددها بأن عدم حل الأزمة سريعا سيعرض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط للخطر.





وأكد الوزير تعقيباً على المقال: "لا أقول إلا حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له"، وأضاف: "السفير ينآى بنفسه عن سياسة بلاده، ويروج لحرية الصحافة المزدهرة في بلاده، ويضيف بأن قطر روجت للقيم الأمريكية الدستورية بما فيها حرية الرأي".





وقال قرقاش أن "سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تحجب شمس دعمها للفوضى والتطرف والإرهاب، والحل ليس في نيويورك ولندن بل في الرياض".