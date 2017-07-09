تحرير كامل الموصل من قبضة "داعش"

ونقلت مراسلتنا، عن مصدر أمني، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وصلت آخر بقعة محددة لتحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في المدينة القديمة، وهي ضفة النهر.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، أن نائب قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، الفريق الركن، عبد الوهاب الساعدي، رفع العلم العراقي عند ضفة النهر، وبذلك أصبح الساحل الأيمن للمدينة محرر بالكامل من سيطرة "داعش".

ومن المرجح أن يعلن مجلس رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي خلال الساعات القليلة المقبلة، الموصل محررة بالكامل، بعدما وصل إليها عصر اليوم وبعث منها تهنئة للقوات والشعب بالانتصار الكبير على "داعش" الإرهابي.

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، في تصريح خاص لمراسلتنا، اليوم، بالأرقام كل خسائر "داعش" الإرهابي، في المدينة القديمة، منذ انطلاق عملية التحرير أواخر أيار/مايو الماضي.

والخسائر هي:

تم قتل 1886 إرهابيًا، و58 عنصرًا يخدمون في سلاح القنص بتنظيم "داعش".