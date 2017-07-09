مصر: فرض حظر التجوال على بعض المناطق في سيناء

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY الجيش المصري: نفذنا ضربات ناجحة ضد إرهابيين في سيناء

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن رئيس الوزراء أصدر قرارا برقم 1557 لسنة 2017، بـ"حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش، وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال، وحتى العوجة على خط الحدود الدولية".

وتضمن القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم بأن "تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساءً، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، فيما عدا مدينة العريش، والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً، وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر".