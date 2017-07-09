قناص لـ"أنصار الله" يردي جنديين سعوديين و18 قتيلاً وجريحاً في اليمن

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" أن "الحوثيين شنوا هجوماً واسعاً على قوات الجيش اليمني التي تمركزت في جبل العنبرة الاستراتيجي بسلسلة جبال حام بمديرية المتون في محافظة الجوف، اندلعت على إثره مواجهات عنيفة خلفت قتلى وجرحى بينهم طاقم آليتين لقوات الرئيس هادي، أعطبهما الحوثيون، وانتهت بسيطرتهم على الموقع الهام وتباب محيطة به، رغم شن طيران التحالف 4 غارات على المنطقة".

وفي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، سقط 12 من قوات الرئيس هادي بين قتيل وجريح بقصف الحوثيين مقر القوات الخاصة في مدينة مأرب جوار المنطقة العسكرية الثالثة "مقر قيادة الجيش اليمني في المحافظة" بصواريخ الكاتيوشا.

وفي هذه الأثناء، شن طيران التحالف عقب القصف 4 غارات على مديرية صرواح غرب المحافظة وسط تحليق مكثف استمر لساعات.

على صعيد متصل، أسفرت مواجهات بين وحدات من الجيش اليمني ومسلحين من قبيلة الدماشقة في منطقة الرويك عن سقوط 6 بين قتيل وجريح، على خلفية رفض أبناء المنطقة استحداث الجيش مواقع.

إلى ذلك، فجر قبليون أنبوباً لنقل النفط الخام على طريق صافر الرابطة مع حقول النفط في منطقة صافر بمأرب.

هذا وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية إلى 3 غارات لطيران التحالف، اثنتان منها دمرت منزلاً في مديرية باقم، كما ألحقت أخرى أضراراً في منطقة البقع بمديرية كتاف.

وبشأن المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، سقط عسكريون سعوديون بين قتيل وجريح وأعطبت آلية بقصف صاروخي شنه الحوثيون على قيادة سقام في نجران، وفقاً للمصدر.

وتابع المصدر، أن جنديين سعوديين قتلا برصاص قناص حوثي شرق موقع الشبكة بنجران، وأن الحوثيين أمطروا معسكر العارضة في جيزان بصواريخ الكاتيوشا.

في السياق ذاته، بثت وحدة الإعلام الحربي التابعة للحوثيين مشاهد لسيطرتهم على مركز الجمايم العسكري السعودي في جيزان قبل أن يقوموا بنسفه بالمتفجرات.

يذكر أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يقوم بعملية عسكرية في اليمن منذ آذار/مارس عام 2015 لدعم القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي تقاتل القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح