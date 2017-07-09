"الهيئة العليا للمفاوضات" ترحب بالهدنة جنوب سوريا وتأمل تعميمها على كامل سوريا

© Sputnik. MORAD SAEED الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في درعا

جنيف — سبوتنيك. وقال العريضي للصحافيين اليوم الأحد، "ما حدث في الجنوب نريده أن يتمدد لكامل الجغرافية السورية"، لافتاً "في حال جلب هذا الاتفاق سلاماً لجنوب سوريا وعُمّم على كامل أنحاء سوريا فإن ذلك سيكون جيداً".

وأضاف العريضي "شعرنا بأن لدى المجتمع الدولي جدية في التعامل مع الأزمة السورية بعد التوصل إلى اتفاق هدنة في جنوب سوريا".

وتمنى العريضي أن ينعكس هذا الاتفاق إيجاباً على المحادثات السورية في جنيف.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا قد دخل ظهر اليوم حيز التنفيذ، في مناطق جنوب غرب سوريا، تشمل: درعا، والقنيطرة، وغيرها، وذلك بعد أن أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الدول العشرين أمس الأول الجمعة استعدادهما لوقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية إقامة مناطق لتخفيف التصعيد، في محاولة لوقف عمليات القتال الدائرة منذ 6 سنوات في المنطقة.