ضاحي خلفان: اعتقالات بصفوف الجيش والشرطة القطرية

حالة طوارى 100% في قطر واعتقالات في صفوف القوات المسلحة والشرطة.!— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 9, 2017
وتفاعل عدد كبير مع تغريدة خلفان، وفي الوقت الذي رحب الكثير بمحتوى ما كتبه خلفان، انتقد البعض الأخر ما جاء فيها وأكدوا على أنه غير صحيح وكتب أحدهم: "ياضاحي في ظل وجود المنصات الاعلاميه ومصطلح العالم أصبح قريه، ماعاد هذه الاشاعات تمشي، انت معذور ثقافتك قديمه، هذا اذا عندك ثقافه".
ياضاحي في ظل وجود المنصات الاعلاميه ومصطلح العالم أصبح قريه، ماعاد هذه الاشاعات تمشي، انت معذور ثقافتك قديمه، هذا اذا عندك ثقافه..— ماجد الخليفي (@MAJEDALKHELAIFI) July 9, 2017
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