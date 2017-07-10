ضاحي خلفان: اعتقالات بصفوف الجيش والشرطة القطرية

وفي إطار تلك الحرب الإعلامية قال ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع تويتر، أن "حالة طوارى 100% في قطر واعتقالات في صفوف القوات المسلحة والشرطة.!"

حالة طوارى 100% في قطر واعتقالات في صفوف القوات المسلحة والشرطة.! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 9, 2017