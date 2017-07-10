بدء تدريبات القوات البحرية المصرية - الفرنسية "كليوباترا 2017"

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، إنه "تأكيداً لعلاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي والعسكري بين مصر وفرنسا، تنفذ وحدات من القوات البحرية لكلا البلدين أنشطة وفعاليات التدريب البحري المشترك "كليوباترا 2017"، والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية بنطاق البحرين المتوسط والأحمر".

وحسب البيان، يشارك في التدريب العديد من الوحدات والقطع البحرية، منها حاملتا المروحيات من طراز "ميسترال" المصرية والفرنسية، وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات من الجانبين، وبمشاركة المقاتلات المتعددة المهام من طراز "إف 16" المصرية.

وأضاف البيان "يشمل التدريب قيام الجانبان بتخطيط وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية مشتركة، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتمارين المواصلات الإشارية واستقبال وإقلاع طائرات الهليكوبتر من أسطح الوحدات، والتدريب على تأمين الوحدات البحرية باستخدام أسلحة الدفاع الجوي، وأعمال الإنزال البحري للأفراد والمعدات على الساحل، باستخدام وسائط الإبرار الخاصة بالميسترال".

وأوضح البيان، الذي بثه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، أن التدريب يأتي في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، اللتين تربطهما أواصر عميقة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات.

وتابع "يهدف التدريب إلى نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المنفذة، وتأكيد قدرتها على إدارة مهام مشتركة بالتعاون مع القوات الصديقة، وفقاً لأحدث النظم وأساليب القتال البحري الحديثة، بما يعزز من قدرة وكفاءة القوات المسلحة لكلا البلدين، وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام تحت مختلف الظروف".