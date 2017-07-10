العبادي يعلن رسميا النصر على "داعش" في الموصل

وقال العبادي، في كلمة له عبر التليفزيون العراقي، اليوم الاثنين، 10 يوليو/تموز، إن النصر في الموصل تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي، ومن حق العراقيين الافتخار بهذا الإنجاز.

وأضاف العبادي، في البيان، الذي بث مقتطف منه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتابعته مراسلتنا في العراق، "أن الأبطال والشهداء والجرحى سيكونون في قلوبنا وعقولنا ولن ننسى هذا الدَين أبدا، وتحية لعوائلهم أبدا، ولا ننسى أن نهنئ المرجعية والسيد السيستاني والفتوى، والأبطال من كل صنوف القوات المنتصرة".

ووجه العبادي، كلمته في البيان إلى الشعب والقوات، قائلاً "أيها العراقيون الغيارى، أيها المقاتلون الشجعان، بوحدتنا وبصفنا الموحد قاتلنا الدواعش، هذه السنين، واستطعنا بجهودكم وتضحياتكم ودمائكم أن نفشل جميع مخططات تفريق العراقيين، العراق اليوم أكثر وحدةً مما كان عليه".

وأكمل، أيها العراقيون هذا النصر لكم، وهذه العمليات تمت بتخطيط وانجاز عراقي، لم يشارك العراقيين احدٌ من الآخرين، العراقيون هم من قاتل على الأرض، ومن حقهم أن يفتخروا.

ونوه العبادي، بكلمته "أمامنا مهمة إعادة الاستقرار، وكما توحدنا في قتال "داعش" علينا أن نتوحد في إعادة الإعمار والنازحين".