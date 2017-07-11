وزير الخارجية الأمريكية في قطر اليوم.. ويزور السعودية غدا

© REUTERS/ Faisal Al Nasser القطريون ممنوعون من الحج هذا العام وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الاميركية، هيذر ناورت، أن وزير الخارجية يخطط لزيارة قطر يوم الثلاثاء 11 تموز/يوليو والسعودية الأربعاء 12 تموز/يوليو لعقد لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.





وزار وزير الخارجية الاميركي، يوم الاثنين 10 تموز/يوليو الكويت في مستهل جولته الخليجية، خيث بحث القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وشارك في اجتماع ثلاثي مع الوزير ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل، صدر عنه بيان دعا أطراف الأزمة الخليجية للحوار.





ويأتي ذلك على خلفية تفاقم الأزمة بين الدول الأربع، السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، وبين قطر منذ الـ 5 من شهر حزيران/يونيو الماضي، حين قطعت هذه الدول علاقاتها كافة مع قطر واتخذت إجراءات ضدها. وبعد ذلك قدمت الدول المقاطعة إلى الدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بنداً، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.





وتضمنت قائمة المطالب إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حالياً على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام. ورفضت قطر تلك المطالب معتبرة اياها غير قانونية.