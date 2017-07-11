خالد الحربي: معلومات خطيرة عن أمير قطر ونيته قتل القرضاوي

وغرد خالد جزاء الحربي على صفحته الخاصة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلا " القرضاوي أيام وسيقتله تميم بالسم ويعلن خبر وفاته طبيعياً حتى يقول إن القرضاوي مات ولم نسلمه" وأضاف "حمد غدر بوالده وسجن ابنه مشعل عيب يكون تميم أقل منه، لذا أيام القرضاوي معدودة بسبب تميم".

@saudq1978 @ahmad_alsulaiti @MohdAlmarri2022 القرضاوي ايام وسيقتله تميم بالسم ويعلن خبر وفاته طبيعياً حتى يقول ان القرضاوي مات ولم نسلمه 😎 — د.خالد جزاء الحربي (@khalidjaza) July 11, 2017

وأشار "سنقرأ خبر وفاة القرضاوي وسيكون من يحمل النعش تميم حتى لا يتم كشفه لأنه قتله بالسم الأيام بيننا…تميم حريص على قتل القرضاوي خوفاً من أن يكون القرضاوي شاهداً على جرائم تميم".

سنقرأ خبر وفاة القرضاوي وسيكون من يحمل النعش تميم حتى لايتم كشفه لانه قتله بالسم الايام بيننا — د.خالد جزاء الحربي (@khalidjaza) July 11, 2017



وأضاف "فتميم كلّف حمد فطيس المري بالقضاء على القذافي حتى لا يكشف أمورا قذرة تعاون بها مع تميم".

فتميم كلّف حمد فطيس المري بالقضاء على القذافي حتى لايكشف أمور قذرة تعاون بها مع تميم يتبع٤ pic.twitter.com/ZnB0s3Tx9l — د.خالد جزاء الحربي (@khalidjaza) July 11, 2017

وأردف "أما القاعدة التركية فهي لحماية القرضاوي من غدر تميم فالقرضاوي يعتبر مفتي الخلافة التركية".