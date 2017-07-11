وزير الاقتصاد الإماراتي: الإمارات تسعى لإيجاد مبادرات للشراكة مع روسيا

© Fotolia/ Elnur Amikishiyev الإمارات تطرح على روسيا التعاون في مجال الصناعات الغذائية

روسيا– سبوتنيك. وقال الوزير في حديث لوكالة "سبوتنيك" عقب لقاء جمعه بوزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف "بناء على حوارنا مع وزير الصناعة والتجارة الروسي، نرى بإمكانية خلق شراكة بيننا وبين الروس في بعض هذه المجالات التي يتميز بها الروس مثل الفضاء والصحة والمياه والبرمجيات".

وأضاف أن "كل هذا نستطيع فعلا أن نحوله إلى مبادرات واضحة ونستطيع أن نتعاون معهم لنبني المستهدف في دولة الإمارات والذي هو في 2021 أن يساهم الابتكار بما يصل إلى 5 بالمئة من الناتج الوطني في دولة الإمارات".

واعتبر وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن تأثير انخفاض أسعار النفط على دولة الإمارات كان أقل من تأثيره على الدول الأخرى بسبب تنوع مصادر الدخل، بحيث لا يشكل النفط إلا 27 بالمئة من الناتج الوطني لدولة الإمارات.

وقال الوزير في حديث لوكالة "سبوتنيك": نتكلم عن دولة الإمارات، مساهمة النفط في الناتج الوطني انخفضت إلى 27 بالمئة، وهذا ضمن الاستراتيجية التي وضعتها دولة الإمارات، طبعا هناك اختلاف وتنوع ما بين الإمارات والدول الخليجية الأخرى بنسبة مساهمة النفط".

وأوضح المنصوري أن "تأثير هذا على الاقتصاد الكلي للدولة هو أقل، والإمارات لديها احتياطيات مالية قوية ولديها استثمارات خارجية بعوائد متميزة…واستطعنا فعلا أن نتأقلم مع هذه الجزئية سواء فيما يتعلق بمصاريفنا وبميزانياتنا، ميزانيتنا نسبة العجز لا تذكر فيها".

وأشار الوزير إلى أنه "رب ضارة نافعة، انخفاض أسعار النفط أعطانا فرصة لمراجعة الكثير من الأمور التي تتعلق بالمصروفات التي قد نحتاجها لوضع خطة واضحة خاصة بميزانية الدولة تستمر لفترات طويلة من 3 إلى 7 سنوات تقريبا، حددنا فيها مقياسا معينا بالنسبة لهذه الميزانيات التي لا تخرج عن نطاق العجز الذي قد يسبب إشكالية".