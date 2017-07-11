دبلوماسي إماراتي: هدف الإجراءات ضد قطر ثنيها عن "الأعمال التخريبية"

© AP Photo/ Jacquelyn Martin وزير الخارجية الأمريكية في قطر اليوم...ويزور السعودية غدا

وأضاف البنا في تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الإجراءات الأخيرة هدفها ثني قطر عن نشر وترويج فكر التطرف والإرهاب.

وشدد الدبلوماسي الإماراتي على أن الشعب القطري لا علاقة له بما يقوم به النظام القطري الحاكم من ممارسات وأفعال.

وأكد البنا أن الإجراءات الأخيرة جاءت بعد فشل كافة المحاولات المبذولة من أجل إثناء قطر عن دعم وإيواء الإرهابيين، حول التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والدول العربية الأخرى، وإصرار الدوحة على دعم وتمويل الجماعات المتطرفة، وتجنيس مواطني الدول الأخرى وحمايتهم.

وأشار البنا إلى أن قطر مصرة على نشر وترويج فكر التطرف والإرهاب، ودعم القاعدة والإخوان، وتسخير آلياتها الإعلامية لهذا الغرض.

وأوضح السفير الإماراتي أن أمام قطر فرصة لدعم خيار الحكمة والعقل وانتهاج سياسة واضحة، بدلاً من التخبط الحالي والتدخل في شؤون الغير وإيواء الإرهاب.