بيان لـ"داعش" في العراق يعلن مقتل البغدادي

وأوضح المصدر لـ"السومرية نيوز" أن التنظيم نشر بيانه في مركز قضاء تلعفر، داعيا عناصره إلى مواصلة ما أسماه "الثبات في المعاقل".

وأكد البيان مقتل البغدادي دون ذكر تفاصيل أخرى، وذكر قرب إعلان اسم خليفته الجديد، مذكرا عناصره بـ"عدم الانجرار وراء الفتن".

وأشار المصدر إلى أن البيان المقتضب عن مقتل البغدادي أثار الكثير من التساؤلات، خاصة أن التنظيم كان استخدم نشر دعائي لنعي قيادات بارزة قتلت من قبل، ولم يفعل ذلك مع البغدادي الذي يمثل رأس التنظيم.

ولفت المصدر إلى أن الإعلان أثار ضجة واسعة بين مؤيدي التنظيم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد رجحت، في وقت سابق، أنه تم القضاء على أبو بكر البغدادي إثر ضربة جوية من قبل القوات الجوية الروسية في 28 أيار/مايو، وأنه يتم التحقق من المعلومات الأولية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الغارة كانت على اجتماع لكبار المسؤولين في التنظيم، والذي عقد للتخطيط لخروج المقاتلين من المدينة، وقد أسفرت الغارة عن مقتل عدد من كبار المسؤولين و330 إرهابيا.

وقد تمت الضربة الجوية، يوم 28 أيار/مايو ليلا، من الساعة 00:35 إلى 00:45، بعد أن تم التأكد من مكان ووقت الاجتماع، بواسطة طائرة بدون طيار.



