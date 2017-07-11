صحيفة: السعودية تحجب موقعا إلكترونيا ينتقد "تطبيع العلاقات مع إسرائيل"

وبحسب صحيفة "جيروزالم بوست"، فإنه تم حجب موقع "arab48"، المتعاطف في تغطيته مع حزب "البلد" المعادي للصهيونية، والذي ينتقد إسرائيل بشدة، ابتداء من 6 يوليو/ تموز الجاري، بعد 4 أيام من نشر مقال بعنوان "إسرائيل تراهن على المملكة العربية السعودية لتطبيع العلاقات مع العالم العربي.

© REUTERS/ Charles Platiau أول رد فعل من إسرائيل على تعيين بن سلمان وليا للعهد في السعودية

وقال رئيس تحرير الموقع المحجوب رامي منصور:

يبدو أنه تم الحظر بسبب المقالات حول العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل وعن محمد بن سلمان، حسبما نقلت "جيروزاليم بوست".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن السفارة السعودية في عمان لم تستجب لاستعلام خطي منها حول أسباب الحجب أو التعليق على انتقادات منصور.

وبحسب الصحيفة، فإن المادة التي يبدو أنها السبب في الحجب هي التي نشرت في 2 يوليو/ تموز، والتي نقلت مقالا في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية للكاتب سمدار بيري، والذي تحدث عن زيارة غير مسبوقة للواء السعودي السابق أنور عشقي لإسرائيل قبل نحو عام.

كما شملت المواد الأخرى حول علاقة إسرائيل والسعودية، حسب الصحيفة، موضوعا بعنوان "ولي العهد الجديد في المملكة العربية السعودية هو خبر جيد لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".