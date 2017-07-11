رسالة من أمير قطر إلى سلطان عمان بشأن الأزمة الخليجية

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قام بتسليم الرسالة لنائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس، أسعد بن طارق آل سعيد.

والتقى وزير الخارجية القطري، أمس الاثنين، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي بن عبدالله، في العاصمة العمانية مسقط، وجرى خلال اللقاء، بحسب "قنا"، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وأطلع وزير الخارجية القطري، الوزير العماني على مستجدات الأزمة الخليجية الراهنة والإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر قائمة مطالب تضمّنت 13 بنداً، إلا أن قطر رفضت تلك المطالب واعتبرتها تدخلاً سافراً في البلاد.