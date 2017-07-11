اجتماع خبراء فنيين من وفد الحكومة السورية وأمميين

جنيف- سبوتنيك. وقال الجعفري، اليوم الثلاثاء، للصحفيين "بدأنا اليوم مناقشة جدية لمكافحة الإرهاب أي السلة الرابعة وهذا يعتبر مدخلا هاما"، مضيفا أن هذا "يعتبر أمرا أساسيا للجمهورية العربية السورية… فالإرهاب أصاب كل العالم وهذا ما حذرنا منه".

وأضاف رئيس وفد الحكومة السورية أن الخبر الثاني هو أنه "يجري الآن اجتماع خبراء فنيين من وفدنا مع خبراء أمميين…يناقشون ورقة 12 بندا التي تتضمن النقاط الأساسية، والتي تسمى ورقة دي ميستورا، عنوانها ورقة المبادئ الأساسية للعملية السياسية في سوريا"، مشيرا إلى أن هذه هي الجولة الأولى التي يشارك فيها الخبراء الفنيون من الفريقين.

والجدير بالذكر، أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا كان قد أعلن، يوم الاثنين 10 تموز/يوليو، انطلاق جولة جديدة من المباحثات السورية في جنيف، وأعرب عن تفاؤله بجهود التسوية، على خلفية توصل روسيا والولايات المتحدة أخيرا إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.