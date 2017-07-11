آلاف الجمال ضحية الصراع القطري - الخليجي

وقال صاحب القطيع حسين المري، "عدت من المملكة العربية السعودية، ورأيت بأم عيني أكثر من 100 جمل نافق، ومئات الأغنام النافقة مرمية على الطرقات ".

ووفقا للتقديرات المختلفة، خلال الأيام القليلة الماضية بينما كانت الجمال عائدة إلى قطر نفق منها ما بين 12000إلى 25000 جمل.

وقررت السلطات القطرية بمساعدة المزارعين تنظيم حظائر خاصة بالقرب من الحدود، والتي تحتوي على حوالي ثمانية آلاف حظيرة مجهزة بالماء والغذاء.

ويترقب الأطباء البيطريون حالة الحيوانات. وأخبرت وزارة البيئة أنها ستنظم عدد أكبر من الحظائر في المستقبل القريب.

ويذكر أن المزارعين القطريين يربون حيواناتهم على أراضي المملكة قبل اندلاع الأزمة.