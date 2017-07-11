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16:53 11 يوليو/ تموز 2017
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    جندي لبناني على الحدود السورية اللبنانية

    رضا إيران على المحك في سوريا

    © REUTERS/ MOHAMED AZAKIR
    العالم العربي
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    أعلن الخبير والمستشرق الروسي، فلاديمير ساجين، أن الاتفاق الأخير حول منطقة تخفيف التصعيد في سوريا يمثل خطوة ايجابية لحل الأزمة والحرب في سوريا.

    قوات تركية على الحدود التركية السورية
    © AFP 2017/ Bulent Kilic
    تركيا وإيران "تتنازعان" على مناطق تخفيف التصعيد
    واعتبر ساجين أن مشاركة روسيا في المفاوضات وسعيها الدؤوب بإنشاء مناطق تخفيف التصعيد في جنوب غرب سوريا بالتعاون مع الولايات المتحدة والأردن، قد يؤثر سلبا على العلاقة مع إيران خصوصا بشأن الموضوع السوري.

    وقال ساجين " لا شك أن هذا الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة حول تفاصيل منطقة تخفيف التصعيد في جنوب غرب سوريا، قد يضع إيران وحلفائها خارج الاتفاق ومن دون أي مكاسب.هذا الامر قد يجعل القيادة الإيرانية غير راضية، مما سينتج عن سوء تفاهم بين روسيا وإيران وحلفائها في سوريا".

    وأضاف ساجين "اتفاق الدول (روسيا-الولايات المتحدة-الأردن) حول منطقة تخفيف التصعيد في جنوب غرب سوريا، بالإضافة الى موافقة إسرائيلية التي تلعب دورا بارز في الصراع".

    في المحصلة اعتبر ساجين أن هذا الاتفاق يضع عقبات كبيرة لإيران وحلفائها في سوريا (حزب الله)، وهذا الأمر قد يعقد العلاقات الروسية الإيرانية بشكل عام وليس في سوريا وحدها.

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    الكلمات الدلالية:
    حزب الله اللبناني, الولايات المتحدة الأمريكية, الأردن, روسيا, إيران, سوريا
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