أمير الكويت: أشعر بالمرارة للتطورات غير المسبوقة في البيت الخليجي

© REUTERS/ MURAD SEZER دول المقاطعة ترد على وساطة أردوغان في الأزمة مع قطر

وأضاف في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي وصفها بـ"المباركة"، وما حققته من منجزات، "تمثل الخيار والتطلعات المنشودة لأبنائنا في المنطقة التي لا يمكن التفريط فيها والتي تستدعي الحفاظ عليها والتمسك بها".

وتابع بالقول: "إننا لن نتخلى عن مسؤولياتنا التاريخية، وسنكون أوفياء لها حتى يتم تجاوز هذه التطورات وإنجلائها عن سمائنا وتعود المحبة والألفة لبيتنا الخليجي الذي سيبقى وحده قادراً على احتواء أي خلاف ينشأ في إطاره".

وقال إنه "مما خفف من آلامنا وضاعف من عزم إرادتنا على معالجة الأزمة، ما لمسناه من ردود فعل إيجابية وتأييد لتحركنا ومساعينا لاحتواء هذه التطورات منذ بدايتها، وما حظينا به من دعم ومؤازرة من إخواننا وأبنائنا المواطنين لهذا التحرك والمساعي".

وأوضح أمير الكويت، أن دعم جهود بلاده "لمسناه أيضاً في دول المجلس الشقيقة على المستويين الشعبي والرسمي، فضلاً عن الدعم والتأييد لنا على مستوى دول العالم ومن المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ورسخ إصرارنا وعزمنا على مواصلة تلك المساعي وكان ذلك محل التقدير من جانبنا لما انطوى عليه من حرص بالغ على وحدة وتماسك الموقف الخليجي".