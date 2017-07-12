الجيش السوري يقضي على عدد من إرهابيي "داعش" في دير الزور

وذكر مراسل "سانا" أن وحدات من الجيش اشتبكت بالأسلحة المتوسطة والخفيفة مع مجموعات إرهابية من "داعش" على المحورين الجنوبي والغربي لمدينة دير الزور ومحيط المطار العسكري انتهت بمقتل وإصابة العديد من أفرادها.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy مقتل 14 مدنيا بقصف التحالف الدولي لمدينة البوكمال شرق دير الزور

ولفت المراسل إلى أن الطيران الحربي السوري نفذ غارت مكثفة على أوكار وتحركات تنظيم "داعش" في الحسينية والبغيلية والبانوراما وحطلة ومراط ومظلوم ما أدى إلى تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

في هذه الأثناء سقطت عدة قذائف هاون أطلقها إرهابيو التنظيم على أحياء الجورة والقصور وهرابش ما تسبب بوقوع أضرار كبيرة دون وقوع إصابات بين الأهالي.

وكانت وحدة من الجيش دمرت أمس مدفع هاون في حويجة صكر كان إرهابيو التنظيم يستخدمونه فى استهداف الأحياء السكنية المحاصرة في المدينة التي تتعرض لهجمات إرهابية واعتداءات بالقذائف الصاروخية والهاون راح ضحيتها عشرات المدنيين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

إلى ذلك أكدت مصادر أهلية "فرار عدد من متزعمي التنظيم في دير الزور من بينهم نائب ما يسمى "أمير جهاز الحسبة" في العشارة حامد النوري الملقب "أبو حمزة القرعاني" والإرهابيون "بشار المداح" و"إبراهيم البندر" و"محمود القصوبة" و"عبد الهادي الحلوم" إضافة إلى إرهابيين اثنين من الجنسية الكازاخية".

وتسود حالة من التخبط والفوضى والاقتتال في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي منذ عدة أسابيع حيث فر عدد من متزعميه ودارت العديد من الاشتباكات بين مجموعات من التنظيم سقط خلالها العديد من القتلى والمصابين.

وذكرت المصادر أن إرهابيي "داعش" قتلوا امرأة أثناء محاولتها الخروج من مناطق انتشار التنظيم في دير الزور باتجاه ريف الحسكة إضافة إلى مقتل طفل جراء إصابته برصاص الإرهابيين في بلدة حطلة.

وذكرت المصادر أن مجموعة من الأهالي هاجمت ما يسمى "مقر جهاز الحسبة" في مدينة هجين بالريف الشرقي وقتلت أحد إرهابيي التنظيم وأصابت اثنين آخرين.

وهاجمت مجموعة من الشبان أمس الأول أحد مقرات التنظيم وقامت بإحراق سيارتي نقل نوع "فان" وباص كبير لتنظيم "داعش" عند دوار الهجانة في مدينة البوكمال وقتلت أحد إرهابييه.