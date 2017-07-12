فرنسا تبدأ جولات وساطة جديدة بين قطر ودول المقاطعة

© REUTERS/ Jonathan Ernst ملك السعودية يلتقي وزير الخارجية الأميركي

وذكر البيان الذي نشرته وكالة "رويترز": أنه "فيما يتعلق بالتوترات الحالية التي تؤثر على هذه الدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة وودية ندعو إلى تهدئة سريعة تصب في صالح الجميع".

وأضاف بيان وزارة الخارجية، أن الجولة تتفق مع ما تتبناه الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا من استراتيجيات فيما يخص الخليج. ويزور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون المنطقة حاليا.