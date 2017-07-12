السفير البحريني في روسيا يدعو موسكو إلى أن تكون أكثر نشاطا في منطقة الخليج

© Sputnik. Mikhail Voskresensky روسيا والبحرين تبرمان صفقة حول توريد منظومات "إيغلا"

وقال الساعاتي، في معرض عرض مؤتمر ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع (بيديك)، "إن معظم شركائنا من الدول الغربية، ونحن نشتري أساسا الأسلحة والمعدات من الدول الغربية، ولكننا نود توسيع التعاون مع الاتحاد الروسي أيضاً"، الذي سيعقد بالمملكة في الـ16-18 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال "إننا ندعو روسيا إلى المشاركة بنشاط أكبر في منطقتنا".