ولد الشيخ: نناشد التحالف وطرفي النزاع لدعم اقتراح استئناف الرحلات المدنية لليمن

وأعلن، ولد الشيخ، في كلمة له بعد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، اليوم الأربعاء 12 يوليو/تموز، أن الوضع يزداد مأساوية والأزمة الإنسانية تتفاقم، داعياً جميع أطراف الصراع إلى احترام القانون الدولي.

وقال المبعوث الدولي إلى اليمن، إن 20 مليون شخص يتأثرون بأزمة متعددة الوجوه في اليمن، مشيراً إلى أن "عشرات من الطواقم الطبية لم يحصلوا على رواتبهم".

ودعا، ولد الشيخ، الدول إلى "الاقتداء بالسعودية في تقديم المساعدات"، مؤكداً أنه "من الضروري تحسين عمل الدولة والخدمات في اليمن"، واعتبر المبعوث الأممي، أن "الحل السياسي وحده كفيل بحل أزمة اليمن"، مؤكداً أن مشاركة أنصار الله (الحوثيين) في المحادثات أمر جوهري يمهد لاتفاق شامل.

وخلال تقديمه الإحاطة لمجلس الأمن، لفت ولد الشيخ إلى أنه "في حزيران/ يونيو، تعرضت سفينة للاستهداف وذلك غير مقبول والحالة الإنسانية في اليمن مروعة، مشيراً إلى أن "القصف العشوائي على تعز رفع أعداد الضحايا".