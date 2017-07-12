مقتل 6 مدنيين سوريين في قصف للتحالف الدولي على ريف الحسكة

© AFP 2017/ Delil Souleiman مقتل ثمانية مدنيين سوريين بغارة جوية للتحالف الدولي غرب الرقة

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن طائرات تابعة للتحالف الدولي قصفت المنازل في قرية كشكش جبور جنوب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين بينهم إمرأتان ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

وبينت الوكالة، طبقاً لمصادرها، أن من بين القتلى "فاطمة الهوش وابنتها ومحمد وأمين الجداوي ووالدتهما".

وكان طيران التحالف الدولي، قام في الـ3 من الشهر الجاري، بقصف قرية كشكش زيانات بريف الحسكة الجنوبي، راح ضحيته 9 مدنيين.