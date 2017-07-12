تسجيل
18:40 12 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    قاذف صاروخي تابع للجان المقاومة الشعبية اليمنية

    الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله": قدراتنا الصاروخية تحمل الكثير من المفاجآت

    © AFP 2017/ Abdullah Al-Qadry
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 91 0 0

    استبعد العميد عزيز راشد، مساعد المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، صحة ما تناوله الإعلام الغربي عن نوعية وكميات الصواريخ التي لدى الجيش، مؤكداً أن الهدف منها الابتزاز والادعاء بامتلاك معلومات دقيقة حول اليمن.

    وقال راشد، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، 12 يوليو/ تموز، 2017، إن الحديث عن الأسلحة وأنواعها تهدف إلى إطالة أمد العدوان لغرض الابتزاز بشكل دائم والإقبال على شراء الأسلحة الأمريكية لتغطية العجز المالي.

    وأضاف راشد:                                                       

     الولايات المتحدة تريد أن تقول للعالم إنها تمتلك معلومات عسكرية عن اليمن مع أن الحقيقة ليست كذلك بل إن معظم ما نشرته المخابرات الأمريكية هو موجود في تسريبات وسائل الإعلام المختلفة ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يدل على الإخفاق الأمريكي في الحصول على المعلومات وخصوصا عقب التكتيكات والتشكيلات والإجراءات العسكرية التي اتخذها الجيش واللجان الشعبية بصورة سرية محكمة غير قابله للاختراق.

    الجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين
    © AP Photo/ Hani Mohammed
    الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله": هذا ما أعده التحالف لمعركة "صنعاء الكبرى"

     وتابع راشد، أن هذا يدل على "الإخفاق المعلوماتي من خلال التخبط وهيستيرية الغارات الجوية التي يقوم بها التحالف ضد الأهداف المدنية مع عدم تمكنها من الوصول للصواريخ اليمنية"، وقد قال أحد إعلاميي التحالف إن "أمريكا خذلتنا في الحصول على المعلومات المخابراتية".

    وأشار راشد، إلى أن الولايات المتحدة تريد "استمرار العدوان حتى إنهاك جميع الأطراف والوصول إلى تفكيك النسيج الاجتماعي العربي، لمصلحة المشروع الأمريكي للسيطرة على مقدرات المنطقة والتحكم بالقرار السياسي والسيادي، وتتخذ من السعودية والإمارات سلماً لتحقيق تلك الأغراض".

    وحول القوة الصاروخية اليمنية قال راشد، إنها تطورت بشكل كبير، ما مكنها من "رصد الإحداثيات واستهداف الأماكن الحيوية في مختلف المدن الرئيسية بالسعودية بما فيها الرياض، وتم تحييد منظومة صواريخ "باتريوت" الأمريكية المضادة للصواريخ، ونجحت وحدة التصنيع العسكري في خلق "معادلة الرعب" والتي تتمثل في الآتي":

    1- تعويض القدرات الجوية بالقوة الصاروخية والتي تؤدي غرض الطيران بالنسبة للأهداف العسكرية في العمق السعودي وتكون أكثر تدميراً وتأثيراً في مساحات واسعة.

    2- تعتبر الصواريخ رسالة واضحة بقدرات القوة الصاروخية على الوصول إلى العمق السعودي، وهو الأمر الذي حفزنا على تطوير وإنتاج المزيد منها طالما استمر العدوان.

    3- أصبحت كل المدن السعودية ومطاراتها وموانئها وأماكنها الاستراتيجية في مرمى الصواريخ اليمنية.

    4- الصواريخ والعملية العسكرية على اليمن أوجدت انقسام حاد في الأسرة الخليجية والأسرة السعودية.

    وأوضح راشد، أن "القوة الصاروخية تتطور كل يوم وهناك نماذج تقنية قادمة ستزيد من قدراتنا على خلق معادلة الرد والردع، وفي المقابل سوف تستمر أمريكا والغرب في استنزاف دول الخليج ماديا".

    انظر أيضا:

    الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله": هذا ما أعده التحالف لمعركة "صنعاء الكبرى"
    الجيش اليمني: "الكمائن" أوقعت أكثر 700 قتيل وجريح للتحالف
    نائب المتحدث باسم الجيش اليمني: حققنا تقدما في كل الجبهات خلال هذا الشهر
    الجيش اليمني يهدد السفن السعودية بأسلحة نوعية جديدة
    المتحدث باسم الجيش اليمني يكشف تفاصيل إسقاط طائرة سعودية من طراز F15 (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, أخبار العالم العربي, أخبار العالم, اليمن, العالم العربي, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مضيفات الطيران الهندي آير إنديا (Air India) في نيودلهي، الهند
    جميلات الطيران الدولي يرحبن بكم!
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك