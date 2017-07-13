معرض دولي للتصوير الضوئي في موسكو بعنوان "سوريا ستنتصر"

© Sputnik. Maksim Bogodvid معرض صور في مطار شيرميتفو بموسكو استعدادا لكأس القارات 2017

وقالت رئيسة الصندوق المشرفة على تنظيم المعرض الدولي فالنتينا لانتسفا "إن الصور المعروضة والتي شاهدناها في سوريا عند زيارتها تكشف حقيقتها وجمالها الداخلي وإرادة شعبها الصلبة وإصراره على الحياة".

وأضافت لانتسفا "تلك هي سوريا التي ستنتصر في حربها على الإرهاب بقدر حب السوريين الكبير لأرضهم المقدسة".

من جهته أعرب سفير سوريا في موسكو الدكتور رياض حداد عن شكره العميق للقائمين على الصندوق الإقليمي الاجتماعي لدعمهم سوريا في حربها على الإرهاب من خلال الأعمال الفنية والثقافية والإنسانية، ودعمهم للشعب السوري في صموده ضد قوى الجهل والتخلف.

وقال حداد "إن القائمين على الصندوق الإقليمي الاجتماعي حرصوا خلال السنوات الماضية على إقامة معارض فنية وثقافية عكست في مضامينها حقيقة الحرب الإرهابية الهمجية الظلامية التي تعرضت لها سوريا بهدف فضح جرائم الإرهابيين الذين لا يفهمون سوى لغة القتل والدمار"، حسب "سانا".

© Photo/ SANA معرض دولي للتصوير الضوئي في موسكو عن سوريا

من جانبه قال المخرج الفني للمعرض أرسين ميلوتنيان "إن المعرض يصور حياة المواطنين السوريين وتمازجهم الديني والعرقي وصولا إلى قرارهم في أن يعيشوا بسلام على هذه الأرض التي اختارها الله لهم كما يصور المأساة التي ابتلي بها الشعب السوري نتيجة الإرهاب المدعوم ماليا وإعلاميا من الخارج".

ويضم المعرض ستة آلاف صورة ضوئية التقطت في الفترة ما بين آذار/مارس 2011 وآذار/مارس 2017 وتعرض أجزاء منها في باقي المدن الروسية.