"سبوتنيك" تنشر حصيلة الهجوم الانتحاري على مقر عسكري غربي العراق

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، قال أن انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين، فجرا نفسيهما بالقرب من مقر لحشد العشائر في قضاء الكرمة شرقي الفلوجة "نحو60 كلم شمال غرب العاصمة بغداد"، وأسفر عن مقتل جنديين من الجيش، وسبعة مقاتلين من الحشد.

يتبع…